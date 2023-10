Scandalo Scommesse | Facchinetti | “Procuratori caccino le pa**e per educare i giocatori”

(Di sabato 14 ottobre 2023): il post di Francescodiventa virale sul web e sottolinea la necessità di dare un supporto ai. Francesco, l’ex cantante diventato da poco agente FIFA, ha scosso il mondo del calcio con le sue recenti dichiarazioni sui social riguardo alle oscure vicende dellesportive. Dopo aver ottenuto il suo brevetto FIFA,ha condiviso la sua soddisfazione online: “Ho studiato per due mesi e mezzo, ma ce l’ho fatta. Adesso si inizia. Sono libero di operare sul mercato mondiale, ho il patentino FIFA”. Questa sua transizione dal mondo dello spettacolo al calcio è stata annunciata attraverso i suoi canali social, dove ha espresso la sua ambizione di portare in Italia un’innovativa concezione di procuratore ...

Sono i calciatori coinvolti nel giro dionline su piattaforme illegali che sta sconvolgendo il mondo del pallone. Ma come è nato loI giocatori originariamente non c'entravano ...

Scandalo scommesse, Corona fa il quarto nome: “È Nicola Zalewski della Roma”. Lui nega Il Fatto Quotidiano

Scandalo scommesse: cosa rischiano i club dei giocatori coinvolti Tuttosport

Nel 2011 lo scandalo scommesse tornò in auge con il caso “Last Bet” che ebbe come protagonisti figure come Beppe Signori, il capitano della Lazio Stefano Mauri, quello dell’Atalanta Cristiano Doni e ...Scandalo scommesse, possibili dimissioni del presidente della Figc Gabriele Gravina Il ministro Abodi fa il punto della situazione Il mondo del calcio italiano trema in merito alle ultime vicende che ...