Scandalo scommesse | dimissioni Gravina? Abodi fa punto situazione

Leggi su notizie

(Di sabato 14 ottobre 2023), possibilidel presidente della Figc Gabriele? Il ministrofa ildellaIl mondo del calcio italiano trema in merito alle ultime vicende che riguardano le. Un vero e proprioche è sulla bocca di tutti. Non solo nel nostro Paese, ma anche in altri. Durante un convegno dei giovani imprenditori a Capri è intervenuto Andrea. L’attuale ministro dello Sport ha voluto rispondere ad una domanda “scomoda”: ovvero sulla richiesta da parte della Lega per ledi Gabriele. L’attuale numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio è entrato nel mirino delle critiche. Andrea ...