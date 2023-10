Scandalo scommesse | coinvolti calciatori giovanissimi | i pericoli dell’azzardo a portata di smartphone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Uno degli aspetti più rilevanti del ciclone che si sta abbattendo sul calcio italiano – l’ennesimo – legato alleè l’età dei. I primi quattro nomi emersi in queste ore sono un 1999 (Nicolò Zaniolo), un 2000 (Sandro Tonali), un 2001 (Nicolò Fagioli), un 2002 (Nicola Zalewski, al momento non indagato ma citato da Fabrizio Corona). Giovani, e il fatto che sono affermati e benestanti non è un dettaglio secondario: la bestia, legale o illegale, prescinde evidentemente dallo status sociale e dal conto in banca. Siamo di fronte a un problema trasversale e, probabilmente, generazionale. La ludopatia viene definita “dipendenza senza droghe”: studi recenti dimostrano come sia un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani. Secondo una ricerca compiuta dall’Istituto superiore di sanità nel 2018, la questione ...