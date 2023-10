Sanzioni più severe anche per chi supera i limiti di velocità nei centri abitati

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 14 ottobre 2023) Linea dura per chi infrange le regole stradali. Il nuovo disegno di legge del Governo Meloni, infatti, inasprisce leverso chi compie gravi violazioni al codice della strada. Il testo, dal titolo “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada”, è tornato in Cdm dopo il passaggio in Conferenza unificata. Dopo il via libera del governo, inizia l’iter parlamentare che potrebbe portare il ddl a diventare legge già in autunno. Norme piùsull’uso dei cellulari alla guida e per chi da ubriaco è responsabile di reati come la fuga dopo un incidente stradale. Inaspritala revoca della patente che, in caso di recidiva, non viene solo sospesa ma revocata a vita. “È un testo di estrema urgenza e importanza – dice il ministro dei Trasporti Matteo Salvini – visto il ripetersi dei ...