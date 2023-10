Santi Cosma e Damiano Divampato l’incendio di un chiosco in via Pilone

(Di sabato 14 ottobre 2023)– Intorno a mezzanotte e mezza di questa notte, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune dia seguito segnalazioni, giunte al Numero Unico d’Emergenza, riguardo un incendio. Sul posto, in via, la squadra territoriale dei Vigili del L'articolo Temporeale Quotidiano.

... il potenziamento della viabilità interna, e in particolare il ripristino di un piccolo tratto ferroviario della Sparanise - Formia fino ae Damiano . Un altro tema importante è la tutela ...

CHIOSCO-PUB IN FIAMME A SS COSMA E DAMIANO Latina Tu

Santi Cosma, Tiero incontra i lavoratori della Mancoop LatinaCorriere

SANTI COSMA E DAMIANO – Un incendio è divampato nella notte in un chiosco di Santi Cosma e Damiano. Era mezzanotte e mezza circa quando è partito l’allarme al Nue 112. Sul posto in via Pilone è ...Un incendio ha distrutto la notte scorsa il chiosco bar La Selva che si trova nel comune di Santi Cosma e Damiano. Le fiamme hanno distrutto la struttura nonostante l’intervento tempestivo dei vigili ...