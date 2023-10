San Giorgio a Liri Incidenti mortali sulla “Formia-Cassino” | primi provvedimenti Comune e Astral

(Di sabato 14 ottobre 2023) SAN– “Finalmente è stata revocata daldi Sanl’ordinanza che impediva la messa in sicurezza della superstrada “630”. Sono in arrivo importatidalla Regione Lazio”. Lo ha annunciato nel pomeriggiosua pagina social l’assessore regionale all’Urbanistica del Lazio Pasquale Ciacciarelli. L’ha fatto L'articolo Temporeale Quotidiano.

SABATO 14 OTTOBRE a Mestre, in Piazzetta Coin - ore 15.30 - 19.30 SABATO 21 OTTOBRE a Chirignago, porticato di piazza- ore 9.00 - 13.00 SABATO 28 OTTOBRE a Zelarino, in piazza - ore 9.00 ...

San Giorgio di Nogaro. Sequestrati oltre 33mila cosmetici e profumi con sostanze dannose: erano in commercio d ilgazzettino.it

Blitz interforze: 200 uomini in azione a Portici e San Giorgio a Cremano RaiNews

Si terrà lunedì 16 ottobre alle ore 10.00 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio l’incontro per la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Calabria, la Soprintendenza B ...Un viaggio per uscire da se stessi, conoscere quante sofferenze ci sono nel mondo, aprire il cuore agli altri, attraverso una...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © ...