Salvione | “Caso scommesse | pochi rischi per i club Napoli? Situazione delicata”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il giornalista Pasqualenon si aspetta grandi ripercussioni per icoinvolti nel, mentre giudicalain casa. CALCIO. Pasquale, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio commentando ilche ha travolto la Serie A e lache sta vivendo il. Sullo scandalonon si aspetta particolari ripercussioni per i: “Se i giocatori puntavano solo su poker e blackjack non vedo problemi. Diverso se scommettevano sulle proprie squadre“. Sulla ...