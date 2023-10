(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 13 ott. - Iscendono in piazza in difesa dell'ambiente, conoscono gli obiettivi dell'Agenda 2030 ma l'88% di loro - secondo l'indagine nazionale 'Scuola e One' promossa da ...

A dirlo all'AdnkronosAndrea, professore di Storia della Medicina dell'Università Vita eSan Raffaele, in occasione della presentazione oggi a Roma del progetto 'One Health ...

Salute, Grignolio (UniSr): "Con cartoon raccontiamo a giovani approccio One Health" La Gazzetta del Mezzogiorno

Salute, Grignolio (UniSr): "Con cartoon raccontiamo a giovani approccio One Health" Adnkronos

(Adnkronos) – “La strada degli accordi di filiera è determinante per la crescita del sistema Paese poiché va a promuovere il vero made in Italy creando valore in termini di reddito e di occupazione, ...(Adnkronos) – I giovani scendono in piazza in difesa dell’ambiente, conoscono gli obiettivi dell’Agenda 2030 ma l’88% di loro – secondo l’indagine nazionale ‘Scuola e One Health’ promossa da Fondazion ...