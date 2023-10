Salute | Gabutti Siti | “Vaccino Herpes zoster indicato per over 65 secondo Pnpv”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 14 ottobre 2023) "Il ricombinante adiuvato ha indicazione anche per soggetti ad aumentato rischio a partire dai 18 anni" “Nel calendario vaccinale inserito nel ‘Piano nazionale di prevenzione vaccinale’ sono presenti le indicazioni e le raccomandazioni relative alla vaccinazione contro l’. Nello specifico, si prevede un’indicazione per la coorte degli65 e una raccomandazione per chi ha un rischio aumentato dio di patologie ad esso correlate, come ad esempio i soggetti immunocompromessi, i soggetti affetti da diabete mellito, da broncopneumopatia ostruttiva cronica, da asma bronchiale o da patologie cardiovascolari. Il calendario fornisce anche un’indicazione di utilizzo preferenziale delricombinante adiuvato per alcuni soggetti gravemente immunocompromessi”. ...