Salario minimo | la polemica di Landini | “Governo miope | non staremo zitti e fermi”

(Di sabato 14 ottobre 2023) La denuncia del segretario generale della Cgil, Mauriziosularriva forte e chiara alle orecchie di Palazzo Chigi. Il malcontento è palese: “C’è una questione di democrazia e c’è una questione di contenuti e merito” afferma il segretario in occasione di una conferenza stampa convocata per commentare quanto deciso ieri al Cnel. Di L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma, 14 ott. " Sul, "aspettiamo il governo al varco". Così Elly Schlein alla festa del Foglio. "Non hanno neanche il coraggio di dire a tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri di essere ...

Roberto Capobianco, il presidente di Conflavoro, che ieri sera ha partecipato all'incontro di palazzo Chigi con le parti sociali sulla Manovra, ...Cna Calabria esprime la propria "contrarietà sullo strumento del salario minimo, in particolar modo - si afferma in una nota - nel settore dell'artigianato, ambito in cui esiste una diversificazione s ...