Sacchi | «Tonali? Sono sorpreso e dispiaciuto | non mi aspettavo del suo coinvolgimento»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Arrigo, ex allenatore del Milan, ha parlato deldi Sandronel caso scommesse. Le dichiarazioni Arrigo, ex allenatore del Milan, ha parlato a Radio 1 deldi Sandronel caso scommesse. Le dichiarazioni. LE PAROLE – «E’ davvero triste vedere queste cose, i calciatori dovrebbero conoscere e rispettare le regole, va fatto qualcosa e vanno inserite delle serie regole., non mideldi Sandro».