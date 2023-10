Sabatini | “Garcia è bravo ma è delegittimato ormai Lukaku? Strepitoso | nasconde i tanti difetti della Roma”

Leggi su notizie

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’ex direttore sportivo die Inter parla a Notizie.com dell’allenatore del Napoli e del bomber giallorosso, e non solo Parla e dice sempre come la pensa, anche se a volte preferirebbe non esporsi, soprattutto su squadre che conosce relativamente, ma sa di calcio e alcune situazioni proprio non riesce a digerirle. Per Walter, ex direttore sportivo die Inter, ma anche di Salernitana, non è stato bello il balletto che ha subito Rudyal Napoli dal suo presidente e a Notizie.com spiega i suoi motivi: “Quello che è successo di recente all’allenatore del Napoli è una storia vecchia e antica che succede spesso nel calcio, ma è quella più assurda per delegittimare un allenatore…”. L’ex direttore sportivo die Inter Walter(Ansa Notizie.com)La tarantella ...