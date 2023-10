Ryan Guzman | i fan notano un dettaglio | “Sta usando Grindr e Scruff!”

Leggi su biccy

(Di sabato 14 ottobre 2023) Diventato popolare grazie a Pretty Little Liars, Notorious e soprattutto 9-1-1,adesso è seguitissimo sui social, dove pubblica post e storie quotidianamente. E proprio in una di queste storie (nella quale promuoveva il singolo della sua ex) i fan hanno notato qualcosa. I follower del 36enne hanno visto che nella parte alta della schermata del suo iPhone c’erano attive le icone die Scruff. Ovviamente su Twitter sono fioccate battute di ogni tipo e allusioni più o meno esplicite. In ogni caso per adesso l’attore non ha confermato o smentito nulla, di certo c’è – e non ha nulla a che vedere con lo screen – che dopo 5 anni, lo scorso maggio è tornato single ed ha chiuso la relazione con Chrysti Ane (con cui è ancora in buoni rapporti). Hold up, I thoughtwas married? ...