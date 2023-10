Rugby | Mondiali 2023 | l’Argentina è la prima semifinalista | Galles rimontato 17-29

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023)è ladeidiin corso di svolgimento in Francia. La Nazionale sudamericana si impone in rimonta per 29-17 nei confronti del, dopo un avvio di gara un po’ incentro. La formazione britannica, infatti, ha un migliore approccio alla partita mettendo a referto la suameta al 14? con Biggar, che successivamente completa anche la trasformazione e realizza un calcio di punizione. Nei minuti finali del primo tempo due calci di punizione siglati da Boffelli consentono aldi andare a riposo sotto di sole quattro lunghezze (10-6). Nella ripresa la compagine sudamericana torna in campo con il piglio giusto e si affida ancora a due calci di punizione di Boffelli per ...