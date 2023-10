Rugby Internazionale tra Italia e Inghilterra in Occasione del 15° Anniversario del Terremoto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 14 ottobre 2023) L'Aquila - Il prossimo 6 aprile del 2024 segnerà il quindicesimodeldel 2009, e in questa, lo stadio 'Tommaso Fattori' all'Aquila sarà il palcoscenico di un matchtra le rappresentative Under 19 di. La decisione di ospitare questo importante evento sportivo è stata ratificata dal Consiglio della Federazionena. La partita tra i giovani azzurri e i pari età britannici è inserita nel calendario dei test match 2023-2024 delle nazionali U18 e U19, contribuendo ad ampliare le opportunità di esperienze internazionali per lo sviluppo degli atleti coinvolti nel percorso formativo federale, consentendo loro di affacciarsi su un palcoscenico più ampio grazie a questi test-match. ...