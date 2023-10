Rotondi | cordoglio per la scomparsa dell’artista Sabino Luongo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto «Rientrando ad Avellino, come spesso accade, ho appreso una dolorosa notizia: è morto, in arte ‘Smith’, forse l’ultimo vivente del cenacolo di artisti attivo in città negli anni sessanta,e a cui apparteneva anche mio padre Armando”». Così Gianfranco, deputato di centrodestra, sul suo profilo social ricorda uno degli artisti storici di Avellino. «Lo ‘Smith’ – scrive– era il più giovane, ma non meno talentuoso degli altri, ne ricordo di getto alcuni,ma sicuramente ne trascuro tanti altri: Guido e Giuseppe Pisano, Guido Palumbo, Filippo de Gennaro,Lucia e Cesare Losco.era un artista e una persona buonissima, vorrei salutarlo ed esprimere la mia vicinanza ai familiari proponendo qui il ritratto che mio padre gli dedicò, tanti ...