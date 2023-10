Rosicchiare le unghie non è solo una cattiva abitudine | un vizio che nasconde ben altro

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 14 ottobre 2023)lepotrebbe sembrare un semplice, ma uno studio rivela che si tratta di un problema da non sottovalutare.leè una pessimache, purtroppo, molte persone hanno. Conosciuta anche come onicofagia, non è semplicemente uncome molti potrebbero pensare, ma un comportamento che potrebbelenon è semplicemente un– grantennistoscana.itMangiarsi leè, spesso, un’azione caratterizzata dall’impossibilità di resistere ai propri impulsi. Un gesto automatico, ma che andrebbe attenzionato. Scopriamo di più in merito.le: i ...