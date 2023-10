Ronzulli straccia lo statuto di Hamas | Sono terroristi

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Monza, 14 ottobre 2023 "Israeliani e palestinesi hanno un nemico comune e si chiama. E'che ha attaccato Israele, èche tiene in ostaggio la Palestina, èresponsabile delle immagini di bambini israeliani assassinati e decapitati, èche usa i civili come scudi umani. È sempreche nel suoindica come obiettivo l'uccisione di ogni ebreo sulla faccia della terra e la cancellazione dello Stato di Israele. Questa non è la Palestina ma lodi una squadra di". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia, che sul palco dell'Assemblea nazionale enti locali di FI a Monza hato dei fogli con lo ...