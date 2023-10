Daa Maradona, passando per Pelé e ogni tanto anche Cristiano. Ebbene, Toni Kroos non ha dubbi a riguardo e punta tutto sull'ex compagno al Real Madrid. IL MIGLIORE : "È stato assurdo ...

Ronaldo, Messi o Neymar, chi dei tre calciatori guadagna di più ItaSportPress

Ronaldo doppia Messi: la classifica dei giocatori più pagati al mondo Tuttosport

È questa la situazione che hanno deciso di sposare tre dei migliori calciatori degli ultimi dieci anni, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar. Il primo e l'ultimo si sono trasferiti in Arabia ...Numeri, classe e muscoli da extraterrestre griffati Cristiano Ronaldo che, dopo lo sbarco faraonico in Arabia Saudita, non smette di stupire il mondo portando da protagonista e a quasi 40 anni il suo ...