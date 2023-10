Romania-Andorra Campionato europeo | 15-10-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 14 ottobre 2023) Occasione persa per la Tricolorii di Iordanescu che in Bielorussia non è andata oltre uno scialbo 0 a 0 guadagnando un solo punto su Israele e trovandosi di fatto ancora a dover lottare per un posto a Euro 2024. Quest’oggi lariceve in casa il fanalino di coda, squadra che ha messo insieme 2 punti in 7 gare segnando la miseria InfoBetting: Scommesse Sportive e