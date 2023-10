Roma va spremuta | soprattutto nel turismo | pazienza se soffoca nel traffico e nel degrado

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) In un recente post autoincensante sui social network a proposito della Ryder Cup, un fallimento in termini di coinvolgimento dei cittadini e di aumento dei golfisti, l’ennesimo maxi evento che ha paralizzato, il sindaco Roberto Gualtieri ha celebrato l’indotto dei maxi eventi, appunto, e dei turisti. Ma come ha mostrato anche una recente ricerca di Bankitalia-Camera di Commercio,si è arricchita in questi ultimi anni solo di lavoro povero. Non di cultura, non di servizi, né è aumentata la qualità della vita. Aini, dal, viene pochissimo. Si arricchiscono albergatori e ristoratori, grazie a anche a norme totalmente improntate alla deregulation come la possibilità di mettere tavolini per le strade senza alcuna autorizzazione, con conseguenze devastanti nei centri storici e anche nei quartieri ...