Roglic | ' ' L' incidente nel salto con gli sci mi fece cambiare sport' '

Il vincitore del Giro d'Italia 2023, protagonista dell'evento \''Primoz: il mio giro perfetto\'' al Festival dello Sport ...

FINALE Giro di Lombardia: vince Pogacar in solitaria! Secondo Bagioli, terzo Roglic La Gazzetta dello Sport

Favoriti Giro di Lombardia 2023, la griglia: Pogacar davanti a tutti Quotidiano Sportivo

Primoz Roglic è ufficialmente un nuovo corridore della Bora Hansgrohe e sarà parte della squadra tedesca per le prossime due stagioni.La Classica delle Foglie Morte vedrà un parterre di campioni a contendersi l'ultima classica in calendario ma potrebbe esserci spazio anche per una vittoria a sorpresa. chi sono I favoriti, le insidie ...