Ritorna l’incubo caro-energia | stangata in arrivo | ecco gli aumenti nelle bollette

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Con il conflitto scoppiato in Israele e lo stop al gasdotto Finlandia-Estonia torna in Italia, che potrebbe costare fino a 417 euro in più a famiglia“. Lo afferma Assoutenti, che diffonde alcune simulazioni sugli effetti delle quotazioni internazionali dell’per le tasche delle famiglie.in“In una sola settimana il prezzo del gas sui mercati internazionali ha subito un rialzo di circa il 40%, passando dai 38 euro al megawattora di venerdì 6 ottobre agli oltre 53 euro di venerdì 13 ottobre. Un aumento che, se traslato direttamente in bolletta attraverso un incremento delle tariffe per la voce ‘approvvigionamento della materia prima’, equivarrebbe per il gas sul mercato tutelato ad un ...