Rissa ai Mercatanti | ferito un commerciante

(Di sabato 14 ottobre 2023) BERGAMO. È successo sabato 14 ottobre poco prima delle 18 in via Tasso, vicino al Teatro Donizetti. Cinque identificati dalla polizia, la discussione nata mentre erano in coda ai bagni. Il titolare di un negozio è intervenuto per calmare gli animi ed è rimastoa un polso.

Rissa tra una decina di persone per la coda dei bagni dei Mercatanti: ferito commerciante BergamoNews.it

Bergamo, anatroccoli attraversano la strada col verde in fila indiana: il video è virale BergamoNews.it

BERGAMO. È successo sabato 14 ottobre poco prima delle 18 in via Tasso, vicino al Teatro Donizetti. Cinque identificati dalla polizia, la discussione nata mentre erano in coda ai bagni. Il titolare di ...Bergamo. Erano in fila per i bagni chimici dei Mercatanti, quando qualcuno non avrebbe rispettato la fila. Sarebbe questo il banale motivo che ha scatenato una rissa tra una decina di persone, italian ...