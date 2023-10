“Rischio catastrofe sanitaria” | l’annuncio di Matteo Bassetti

Leggi su tvzap

(Di sabato 14 ottobre 2023)ha usato i social per annunciare una previsione tutt’altro che rosea. Il noto direttore di Malattie infettive ha parlato di una vera e propria “”, rivelando una profezia che apporterà a danni gravissimi. Leggi anche: La mamma apre la lavatrice per ritirare i panni: ma quello che trova dentro la sconvolge Leggi anche: Mondo dello spettacolo in lutto, è morto nel conflitto in Israele: la notizia poco fa da Netflix La profezia diSu Facebook, direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ha predetto che qualcosa di davvero grave per la nostra salute sta per abbattersi: “Mentre il conflitto Israele-Hamas continua e continuerà, si profila una vera ...