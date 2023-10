Riforma IRPEF | il numero delle aliquote diventa 3 | ma sarà davvero conveniente e per chi?

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il Governo sta preparando la Legge di Bilancio 2024 tra pensioni, Delega Fiscale e. Quali sono le ultime presunte novità? Lo scorso 27 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato la NADEF, Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023. Una o tre, leha inizio (Informazioneoggi.it)Il Governo è ora a conoscenzarisorse a disposizione da utilizzare per definire la Legge di Bilancio 2024. Tra gli interventi alcune misure riguardanti laIPERF o, più precisamente, la riduzioneprevista dalla Delega Fiscale. L’ipotesi più attendibile è quella che prospetta il passaggio a trementre sembra lontana dalla realtà la scelta di un’unica aliquota. In generale gli obiettivi della ...

... Gianfranco Ferranti , docente Scuola Nazionale dell'Amministrazione, coordinatore Commissione Espertidel Comitato Tecnico MEF per l'Attuazione dellatributaria; Massimo Ferrari , ...

Riforma Irpef e proroga taglio del cuneo: come cambiano gli stipendi Corriere della Sera

Per chi aumentano gli stipendi con la manovra del governo Meloni ... Fanpage.it

Pensioni, quando non si pagano le tasse Il governo ha riservato un pacchetto ristretto di interventi, con la proroga di quota 103 e dell'Ape sociale un pò ampliata e ...L’esecutivo scopre le carte. Superbonus, taglio del cuneo fiscale, riforma Irpef, fondi per la sanità e per i redditi bassi: questi i principali temi portati dal governo nella tavola rotonda di ...