Ricordate la ‘bambina sole’ dei Teletubbies? Sta per diventare mamma | ecco cosa ha raccontato al Daily Star

(Di sabato 14 ottobre 2023) Almeno due generazioni, dal 1997 fino al 2015, sono state accompagnate dal magico mondo dei. I buffi pupazzi dalla forma tondeggiante, attraverso il loro schermo nel pancino, imparavano a conoscere il mondo. Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po si destreggiavano dunque tra le faccende quotidiane (come dimenticare le magiche aspirapolveri), gli eventi magici attivati dal mulino a vento e l’immancabile amico Sole. All’interno della sfera di fuoco compariva il volto di una bambina di appena 9 mesi, Jess Smith. Oggi quella baby teen idol (non per sua volontà) è cresciuta: 27 anni, occhi azzurri e capelli biondi e un cuore che batte in più nella sua pancia. Attraverso il suo profilo Instagram “Sole” ha annunciato con tanto di ecografia di essere incinta. La descrizione a corredo non lascia spazio a dubbi: “When two becomes three”, ovvero “Quando due diventa tre”. ...