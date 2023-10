(Di sabato 14 ottobre 2023) Beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 800 milasequestrati preventivamente a un imprenditore e alla sua compagna indagati per i reati die appropriazione ...

Beni immobili e disponibilità finanziarieun valore di circa 800 mila euro sequestrati preventivamente a un imprenditore e alla sua compagna indagatii reati die appropriazione indebita. E' il risultato di un'indagine condotta nel settore edilizio dalla Direzione investigativa antimafia di Trieste, che ha poi segnalato la vicenda ...

Riciclaggio per sfuggire al fisco, sequestro per 800mila euro Agenzia ANSA

Sequestro 800mila euro per riciclaggio fiscale - tendenzediviaggio Tendenzediviaggio

TRIESTE - Beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 800 mila euro sequestrati preventivamente a un imprenditore e alla sua compagna indagati per i reati di riciclaggio ...Beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 800 mila euro sequestrati preventivamente a un imprenditore e alla sua compagna indagati per i reati di riciclaggio e appropriazione in ...