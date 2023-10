Riceve da una paziente 50mila euro in eredità | medico condannato

Alle 20.30 la squadra di coach Devis Cagnardila Luiss Roma, formazione che nell'attuale stagione, al pari dei canturini, ha collezionato due vittorie esconfitta. Fatto curioso, la Luiss ...

Cremona, medico riceve 50 mila euro dal testamento di una ex paziente. Il tribunale: «Vietato, vanno all'azienda ospedaliera» Corriere Milano

Inizia il campionato, l'Atlante Grosseto riceve la visita della Dozzese ... MaremmaNews

A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Francis receiving Philip E. Davis, Prime Minister and Minister of Finance of the Bahamas, during an audience at the Vatican, 14 October 2023.Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in ... L'attacco ha preso di mira una base di Hamas e ha ...