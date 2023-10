Riad-Gerusalemme. La pausa per la normalizzazione è solo tattica

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nel suo editoriale settimanale, Fareed Zakaria, top star dei commentatori di politica internazionale americana, scrive che la migliore risposta all’attacco di Hamas sarebbe mantenere vivo il percorso ditra Israele e Arabia Saudita. Ieri, a distanza di meno di una settimana dall’attacco terroristico palestinese e dall’inizio della reazione israeliana — e mentre l’operazione terrestre sta per partire e iniziano a circolare video propagandistici deleteri da entrambi i fronti —ha annunciato di sospendere il processo negoziale avviato con il precedente governo Netanyahu. Processo su cui gli Stati Uniti avevano investito molto, se non tutto, il futuro del loro impegno nella regione, visto anche che seguiva i cosiddetti Accordi di Abramo — quelli con cui Israele aveva normalizzato le relazioni con altri Paesi arabi, tra cui gli ...

