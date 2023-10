Repice | «Italia | affidati a Spalletti Serie A? Sorpreso da una squadra Sul caso scommesse…» – ESCLUSIVA 

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Francesco, in esclusiva per CalcioNews24, ha così parlato di diversi argomenti di attualità nel calciono (Di Lorenzo Bosca per CalcioNews24) – .Il noto radiocronista Francescoè intervenuto in esclusiva a Calcionews24 per parlare di-Malta, Inter, Milan, Lazio, Roma e ilscommesse. Iniziamo subito dalla partita dell’di questa sera. Spesso nel linguaggio giornalistico si usa definire una‘in emergenza’ anche a sproposito. Questa volta però sembra ildell’tra noie fisiche e vicende extra-campo. «Questa sera ci saranno dei cambiamenti naturalmente per l’. Ovvio che la situazione all’interno dello spogliatoio sia abbastanza complicata. Diciamo però ...