Renzi | “Meloni porti Draghi alla guida dell’Ue | sarebbe da applausi” VIDEO

Io allaauguro tutto il meglio ma io sono stato e sarò all'opposizione della". Così Matteoalla festa del Foglio.

Meloni liceale, Renzi come Fonzie e La Russa Backstreet Boy: le foto con l'app Adnkronos

Renzi: "Draghi presidente della Commissione europea. Meloni ci sta" Il Foglio

L'ex premier all'evento del Foglio in corso a Firenze: "Mi candido alle europee. Calenda Se non vuole la lista unica lo dica. Iv andrà sopra il 4 per cento". E sul Pd: "Sono loro che hanno cambiato p ...Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Nella Commissione europea ci andrà un uomo o una donna del centrodestra, perché il governo non va a casa. Se poi Meloni avesse l'intelligenza politica di provare a portare ...