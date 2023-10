Referendum in Australia | verso il riconoscimento degli aborigeni nella Costituzione?

(Di sabato 14 ottobre 2023) Urne aperte inper lo storicoteso a modificare la, risalente al 1901, sancendo così il primoformale. In quasi 18 milioni voteranno “si'” o “no” ai cambiamenti che riconoscerebbero per la prima volta i popoli indigenie creerebbero un organo consultivo – la cosiddetta “Voce” – per valutare le leggi che riguardano quelle comunità. Un voto che sta spaccando la nazione e ha alimentato campagne di disinformazione, propaganda e odio nei confronti di un gruppo di 984 mila cittadini – trae insulari dello stretto di Torres – pari al 3,8% della popolazionena. A tal punto che gli ultimi sondaggi danno il ‘no’ in netto ...

Aperti i seggi elettorali per lo storicosui diritti e il riconoscimento dei cittadini indigeni, al termine di una campagna elettorale che ha messo in luce profonde spaccature tra la maggioranza bianca del paese e i discendenti ...

L'Australia al voto per il referendum su diritti degli aborigeni Sky Tg24

L'Australia al voto per lo storico referendum sui diritti degli aborigeni AGI - Agenzia Italia

AGI - Urne aperte in Australia per lo storico referendum teso a modificare la Costituzione, risalente al 1901, sancendo così il primo riconoscimento formale degli aborigeni. In quasi 18 milioni ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...