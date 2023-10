Reazione a Catena | gli Ultima Fila vincono un bel bottino

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sabato sera a dir poco travolgente per2023 che ha incoronato dei nuovi campioni. Si tratta di tre amici romani che si conoscono sin dai tempi della scuola e che si fanno chiamare «» proprio per questo motivo. Si tratta di Francesco, Francesco C. e Federico, i quali hanno sin da subito dimostrato una bella intesa, sufficiente a strappare il titolo ai «Tre per Assurdo». L'intera puntata si è rivelata intensa e il finale ne è stato degno perché è stata vinta una grossa cifra!: I Tre per Assurdo eliminati dall'A L'Intesa Vincente sono partiti per prime le new entry, ma la partenza è stata decisamente sfortunata. Non a caso glihanno faticato a ...