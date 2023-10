Rassegna Gossip | “Beckham” e “The Ferragnez” | la vita in Tv

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 14 ottobre 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet, il nuovo appuntamento con laapre una parentesi su The, le due serie Tv del momento. Il segreto? Mettono la lorodinanzi le telecamere accese. Ma quanto è sottile la linea che separa la riservatezza ‘pubblica’ col business? C’è qualcosa di disperatamente riconducibile nelle vicende di Thecon la storia raccontata dainella docu-serie omonima presente attualmente sulla piattaforma Netflix,. La riservatezza di una famiglia diviene pubblica al primo ciack. Ed è l’approccio narrativo con il quale Fedez e Chiara Ferragni, come anche Victoria e Davidmostrano l’intimità di unadi coppia e professionale. The ...