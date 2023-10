Raspadori | Spalletti e il ‘doppio Jack’ contro Malta | la tattica di Luciano

Leggi su napolipiu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il ct della Nazionale italiana,, pronto a lanciaretitolare nella sfida Italia-di questa sera. Questa sera, l’Italia affronterà, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024. Il Ct della Nazionale Italia,, sembra aver deciso di puntare su unaaudace, il “doppio Jack”, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano,opterà per l’attaccante azzurro Giacomo, come titolare nella sfida. Nonostantenon stia attraversando un periodo particolarmente luminoso con il Napoli, con pochi minuti in campo e solo un gol segnato finora, ...