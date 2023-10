Raid su Gaza | come sta colpendo l’aviazione d’Israele

14 ott 23:04 Siria, Ong: "Israele colpisce l'aeroporto di Aleppo" Unaereo israeliano ha preso ... 14 ott 22:44 Onu: "I nostri rifugi nel nord dinon sono più sicuri" L'agenzia umanitaria ...

Attacco su "vasta scala" su Gaza. Esercito: offensiva sarà via aria, terra e mare - WSJ: Egitto nega valico Rafah a cittadini Usa, prima gli aiuti - WSJ: Egitto nega valico Rafah a cittadini Usa, prima gli aiuti RaiNews

Israele annuncia "importante attacco" in arrivo Adnkronos

(ANSA) - WASHINGTON, 14 OTT - L'Iran ha inviato un messaggio a Israele tramite l'inviato Onu in Medio Oriente spiegando che non vuole un'ulteriore escalation nella guerra tra Hamas e Israele, ma che ..."Gaza City è una spaventosa scena di devastazione", ha aggiunto. Secondo l'ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), sono oltre 1.300 gli edifici della Striscia distrutti a ...