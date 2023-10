Ragusa | Incendio di autovettura a Ibla | Carabinieri arrestano i responsabili

(Di sabato 14 ottobre 2023) Palermo, 14 ott. (Adnkronos) - Idella Stazione di, a conclusione di una attività di indagine, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di, nei confronti di unno e un gelese, entrambi ventisettenni e di un ventiduenne gelese, accusati diin concorso di un'. Lo scorso 17 luglio i militari disono intervenuti tra le vie della frazionena per l'di un'auto che aveva interessato anche la facciata di un'abitazione. Dalle primissime ricostruzioni operate dai, attraverso l'ascolto di alcuni testimoni, l'origine delle fiamme ...

Paura in autostrada per l'che ha distrutto un pullman dell'Azienda siciliana trasporti in servizio da Modica a Palermo. Il bus ha preso fuoco lungo l'autostrada A19 Palermo - Catania tra gli svincoli di Ponte Cinque ...

Ragusa. Incendio di autovettura a Ibla: Carabinieri arrestano i ... Libertà Sicilia

Incendio in silos segatura in falegnameria a Ragusa, intervento dei vigili del fuoco BlogSicilia.it

Palermo, 14 ott. (Adnkronos) – I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla, a conclusione di una attività di indagine, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare degl ...I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla, a conclusione di articolata attività di indagine, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari, e ...