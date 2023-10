Raducioiu su Dragusin | 'Lo vuole la Roma | ma merita di meglio Non so quanto rimarrà Mou'

lo vedrei benissimo nel campionato inglese, in Premier League. Penso che se lo meriti, tra due anni, potrebbe essere un sogno che diventa realtà per lui. La Roma lo vuole, ma non mi sembra ...

Raducioiu: "La Roma vuole Dragusin ma lui merita una squadra più ... Il Romanista

Raducioiu: "La Roma vuole Dragusin, ma merita di meglio. Lo ... TUTTO mercato WEB

La Roma ha bisogno di rinforzi in difesa e punta Dragusin del Genoa: una dichiarazione svela il retroscena. ma occhio alla Premier League ...Il caso scommesse continua a far impazzire il mondo del calcio, con Fabrizio Corona che non rivelerà altri nomi prima di Inghilterra-Italia ...