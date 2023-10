“Quelli sono gay” Fabrizio Corona | rivelazioni intime e scottanti sui veri famosi La bomba è sganciata

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023)rompe il silenzio sulla questione ‘spinosa’. L’ex re dei paparazzi non va mai in vacanza, e infatti di recente avrebbe scoperchiato un vaso di Pandora alquanto pesante. Questa volta sotto la luce dei riflettori ci sarebbero i nomi di 4 calciatori implicati in un caso di scommesse illegali. Ebbene si,non poteva che procedere nelle sue ‘indagini’ sul caso e rivelare a tutti di essere risalito a fonte molto precise sulla questione.rivela i nomi dei 4 calciatori implicati che nel caso di scommesse illegali. Trema il mondo del calcio italiano. In panchina l’ex re dei paparazzi non sta proprio starci, e infatti presto detto, ecco che le notizie fanno presto a fare il giro del web. Si apprende infatti che...