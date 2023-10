Quelle come il Cagliari | le ultime in classifica dei top campionati europei

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) I principalisono appena agli inizi e ogni situazione in atto non può considerarsi definitiva, anche quando la situazione non sembra delle più felici I principalisono appena agli inizi e ogni situazione in atto non può considerarsi definitiva, anche quando la situazione non sembra delle più felici. Com’è, ovviamente, quella dellein. Proviamo a capire chi sono e quali sembrano essere i problemi più gravi.– Con 2 punti in 8 giornate è il fanalino di coda della Serie A. Mister Ranieri tiene la barra dritta, conta sul recupero di qualche infortunato eccellente e predica lavoro e serenità, convinto che si stia anche vivendo lo scotto dell’essere una neopromossa. Alla ripresa i sardi vanno a Salerno, ...