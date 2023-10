Quanto guadagna Lapo Elkann? La cifra vi lascerà senza parole

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 14 ottobre 2023) E’ tra gli ereditieri più invidiati al mondo, anche per il suo stile di vita fuori dagli schemi.gode di un patrimonio clamoroso. Il nipote di Gianni Agnelli è tra i maggiori esponenti della famiglia piemontese che ha fatto la storia del nostro Paese, grazie alla creazione dello storico marchio FIAT. Il secondogenito di Margherita Agnelli e del giornalista e scrittore Alainè stato descritto sui giornali come un cattivo. Ha, in realtà, dimostrato un grande attaccamento alla sua famiglia.(Ansa) informazioneoggi.itAl di là degli scandali, legati alla sua vita a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti e frequentazioni fuori dalle righe,ha intrapreso la giusta via e ha deciso di trasferirsi in Portogallo, Paese nativo di sua moglie Joana Lemos, per ...