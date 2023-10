Qualificazioni Europei 2024 | la classifica del girone dell’Italia e i risultati Cosa serve fare contro Malta?

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’Italia del ct Luciano Spalletti tornerà tra qualche ora in campo. Gli azzurri, dopo gli impegni di settembreMacedonia del Nord e Ucraina, calcheranno nuovamente il terreno di gioco, prima a Bari e poi a Londra. Ma procediamo con ordine e concentriamoci sulla sfida odierna. La nostra Nazionale, a partire dalle ore 20.45 e all’interno del San Nicola, ospiterà la Nazionale maltese nell’invalido per leaglidel. Donnarumma e compagni dovranno dunque vederselauna Selezione ultima ina quota zero punti con un solo gol fatto e undici subiti in ben cinque gare. L’Italia invece, si trova al secondo posto a quota 7 punti, gli stessi di Macedonia del Nord e Ucraina: c’è un ma. Spalletti e i suoi hanno una partita in ...