Qualificazioni Europei 2024 | Danimarca in tris sul Kazakistan L’Ungheria prende la vetta contro la Serbia

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Settima giornata valevole per leagli. Laconquista la quinta vittoria e si pone in seconda posizione nel gruppo H, termina 3-1il, stallato in quarta posizione. Doppio vantaggio messo a segno già nella prima frazione di gioco, è Wind ad aprire le marcature su assist di Andersen al 36’, è poi Skov a raddoppiare sul finale di primo tempo. Nella ripresa è nuovamente l’esterno numero 17 a andare a segno scaricando all’angolino basso alla destra di Shatskiy. Vana la rete messa a segno da Vorogovskiy al 58esimo. Ungheria evanno a caccia del primo posto nel gruppo G. Nella prima frazione sono i padroni di casa a porsi in doppio vantaggio con i gol di Varga e Sallai, accorcia le distanze la rete di Pavlovic per ...