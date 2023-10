Qualificazioni Euro2024 | Udogie | “Rappresentare l’Italia è un sogno”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) “è un, sono felice per la vittoria della squadra. La stagione sta andando bene, devo continuare a lavorare e dimostrare le mie qualità. È stata una grande emozione giocare davanti a questo pubblico”. Lo ha detto ai microfoni della Rai il terzino azzurro Destinydopo la vittoria per 4-0 su Malta, nel match valido per leagli Europei del 2024. Ora gli azzurri sono attesi dal confronto con l’Inghilterra: “A Wembley sarà una partita importante, andiamo lì per giocarcela e per vincere”. La dedica dell’esordio in azzurro va “ai miei genitori e a tutti quelli che mi vogliono bene”. SportFace.