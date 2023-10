Qual Europei 2024 | l’Italia rifila un poker a Malta | i top e i flop della sfida

Leggi su notizie

(Di sabato 14 ottobre 2023)inizia il proprio ottobre con una vittoria. Al ‘San Nicola’ gli azzurri superano 4-0e restano in piena corsa per laificazione a Euroliquidacon il minimo sforzo. Al San Nicola di Bari decidono le reti di Bonaventura, Berardi (doppietta) e Frattesi. Un successo che permette agli azzurri di rimanere al secondo posto insieme all’Ucraina e a -3 dall’Inghilterra. La gioia di Bonaventura dopo la rete – Notizie.com – © LapresseOra i ragazzi di Spalletti scenderanno in campo nella serata di martedì 17 ottobre a Londra contro l’Inghilterra. Unache mette in palio il primo posto oltre che una buona fetta diificazione. Il tabellino e le pagelle di Italia-...