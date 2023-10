Putin al tramonto? I possibili successori

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Pubblicato il 14 Ottobre, 2023 Da tempo di parla di condizioni di salute precarie e dell’utilizzo di sosia per partecipare ad alcuni eventi pubblici. Ora sembra che il capo del Cremlino abbia deciso di nominare un eredeLa segretezza che circonda la figura del presidente russo Vladimire il Cremlino ha contribuito a diffondere una serie di ipotesi su di lui: dalle condizioni di salute precarie all’utilizzo di sosia per partecipare ad alcuni eventi pubblici, per il timore di attentati. Ora sembra cheabbia deciso di nominare un successore, pronto a prendere il suo posto se la situazione dovesse precipitare. Una delle ipotesi è che, in caso di decesso del presidente russo, la notizia non venga diffusa e continuino a venire utilizzati dei sosia. Da capire, però, chi prenderebbe realmente le decisioni a Mosca, anche se in modo non ...