(Di sabato 14 ottobre 2023) Non sarà un'brillante come quella che l'anno scorso ha battuto gli All Blacks, ma la garra rimane la stessa: iresistono contro unarrembante nel primo tempo, poi reagiscono e ...

... il secondo da oltre 50 metri, e porta in vantaggio isul 12 - 10. Trionfo argentino Nel ... Costelow sbaglia completamente il passaggio per Tomos Williams, Sanchez capisce, recupera il ...

Pumas tutto cuore, resa Galles. Argentina in semifinale mondiale! La Gazzetta dello Sport

Rugby - Rugby World Cup 2023: Galles-Argentina 17-29, i Pumas ... OnRugby

E i Pumas non si sono lasciati sfuggire l’occasione ... Costelow sbaglia completamente il passaggio per Tomos Williams, Sanchez capisce tutto, recupera il pallone e trova un’autostrada per la meta che ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles-Argentina, primo quarto di finale della Rugby World Cup 2023. Entrano nel vivo i Mondiali ...