Proteste contro Israele | a Strasburgo arrestato l' anziano presidente dell' Unione degli Ebrei per la Pace

(Di sabato 14 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsappa rete la7 su Tg. La7.it - La polizia francese ...

Per questo si dice "molto deluso" dalledei sindacati sulla manovra "e uno sciopero generale sarà un segnaleil popolo italiano e non a favore". Certamente - aggiunge Tajani - la ...

Cisgiordania, proteste contro Israele a Ramallah - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Protesta residenti contro centro accoglienza migranti a Genova Agenzia ANSA

Con l'ordine di arrestare tutti i manifestanti scesi in piazza contro Israele, la polizia ha fermato anche lui, come si vede dalle immagini. Così è stato condotto al commissariato il presidente ...L'uomo anziano + stato portato via con la bandiera palestinese sulle spalle. E' contrario alla politica di Israele contro Gaza ...