Pro Patria-Mantova oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi Pro, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. La compagine padrona di casa, dopo un inizio di stagione difficile, vuole assolutamente riscattarsi per guadagnare qualche posizione in classifica in ottica playoff. La squadra biancorossa, dal suo canto, sta facendo un’ottima stagione e spera di riuscire a difendere le posizioni di vertice. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.